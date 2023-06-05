Özgür Gazete’ye konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, hükümetin pandemi sürecindeki performansını yorumladı, Maraş konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu da Özgür Gazete ile paylaştı. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, hükümetin pandemi sürecini yönetemediğini ancak yürütmenin bir diğer bacağının da cumhurbaşkanlığı olduğunu söyledi.