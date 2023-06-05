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Son Haberler

Özuslu: Bu seçimle birlikte toplum bir umut ışığı görecek
5 Haziran 2023 / 10:24
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Özuslu: Bu seçimle birlikte toplum b...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Mağusa’da Emekli Polisler Derneği’ni ve Mağusa’daki Kıb-Tek ambarını ziyaret etti. S...

Özuslu: Birlikte yöneteceğiz, birlikte kazanacağız!
4 Haziran 2023 / 16:57
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Özuslu: Birlikte yöneteceğiz, birlikte k...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’daki ara seçimde Kıbrıs Türk halkının atanmış hükümete bir mesaj vereceğin...

Güzelyurt esnafından CTP’ye yoğun ilgi
4 Haziran 2023 / 14:16
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Güzelyurt esnafından CTP’ye yoğun ilgi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti dün, Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

CTP, Sami Özuslu için “Bu Ülke Sensin” tanıtım gecesi düzenliyor
4 Haziran 2023 / 11:38
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CTP, Sami Özuslu için “Bu Ülke Sensin” t...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Haziran ara seçimine yönelik tanıtım gecesi düzenliyor.

Özuslu, Çatalköy ve Cihangir’de festivallere katıldı
3 Haziran 2023 / 18:23
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Özuslu, Çatalköy ve Cihangir’de fest...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, dün Çatalköy ve Cihangir’de düzenlenen festivallere katılarak yurttaşlarla bir araya g...

Sami Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söylediğim sorunları Meclis’e de taşıyacağım
3 Haziran 2023 / 16:42
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Sami Özuslu: Bugüne kadar yazdığım-söyle...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ve bazı milletvekilleri, Çukurovalılar Dayanışma Dern...


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"Maraş uluslararası hukuka uygun olarak açılmalıdır."
15 Eylül 2020 / 11:10
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"Maraş uluslararası hukuka uygun olarak açılmalıdır."

Özgür Gazete’ye konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, hükümetin pandemi sürecindeki performansını yorumladı, Maraş konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu da Özgür Gazete ile paylaştı. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, hükümetin pandemi sürecini yönetemediğini ancak yürütmenin bir diğer bacağının da cumhurbaşkanlığı olduğunu söyledi.


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1 Haziran 2016 / 00:00

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ERHÜRMAN: YAŞANAN ACI OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ İNCELEME YAPILACAK
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Bu işin esası güvendir. Basacayık mühürü CTP
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