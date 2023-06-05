Özuslu: Bu seçimle birlikte toplum b...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Mağusa’da Emekli Polisler Derneği’ni ve Mağusa’daki Kıb-Tek ambarını ziyaret etti. S...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Mağusa’da Emekli Polisler Derneği’ni ve Mağusa’daki Kıb-Tek ambarını ziyaret etti. S...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’daki ara seçimde Kıbrıs Türk halkının atanmış hükümete bir mesaj vereceğin...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti dün, Güzelyurt Sanayi Bölgesi’ndeki esnafı ziyaret etti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 25 Haziran ara seçimine yönelik tanıtım gecesi düzenliyor.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, dün Çatalköy ve Cihangir’de düzenlenen festivallere katılarak yurttaşlarla bir araya g...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu ve bazı milletvekilleri, Çukurovalılar Dayanışma Dern...
Özgür Gazete’ye konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, hükümetin pandemi sürecindeki performansını yorumladı, Maraş konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erhürman, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu da Özgür Gazete ile paylaştı. CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, hükümetin pandemi sürecini yönetemediğini ancak yürütmenin bir diğer bacağının da cumhurbaşkanlığı olduğunu söyledi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu Mağusa’da Perşembe Pazarı’nı ziyaret etti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, öğretmenlerin başlattığı haklı mücadeleye destek verdiklerini ve bu desteklerinin de s...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret etti. Sami Özuslu’ya CTP Genel...
Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Genel Başkan Tufan Erhürman ve bazı milletvekilleriyle birlikte, Kıbrıs Türk Mühe...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türk gençler için ev almanın günden güne zorlaştığını, bunun önüne geçilmezse g...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu, Zeytinlik’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Sami Özuslu, “Televizyonda ne söyl...